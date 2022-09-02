Гол футболиста «Сочи» Юсупова «Ростову» признан лучшим в РПЛ в августе

За мяч, забитый Юсуповым в ворота «Ростова», проголосовали эсперты РПЛ и «Матч Премьер».

Юсупов получил мяч в штрафной, эффектно убрал игрока ростовчан и положил мяч точно в девятку.

При этом болельщики проголосовали за гол защитника ЦСКА Кирилла Набабкина в ворота «Ахмата».