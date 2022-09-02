Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Уфа
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Кадис
Футбол. Зарубежный
1.09
Болонья
Салернитана
11
Футбол. Зарубежный
1.09
Аталанта
Торино
31
Футбол. Зарубежный
1.09
Лестер
Манчестер Юнайтед
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
28.08
Ростов
ЦСКА
00
28.08
Торпедо
Краснодар
14
28.08
Локомотив
Оренбург
51
28.08
Урал
Зенит
04
27.08
Ахмат
Крылья Советов
12
27.08
Факел
Спартак
14
27.08
Нижний Новгород
Динамо
22
26.08
Сочи
Химки
41
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:22 (мск), источник: Sport24

Гол футболиста «Сочи» Юсупова «Ростову» признан лучшим в РПЛ в августе

Автором лучшего гола РПЛ по итогам августа стал полузащитник «Сочи» Артур Юсупов.

Ростов
Сочи
ЦСКА
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

За мяч, забитый Юсуповым в ворота «Ростова», проголосовали эсперты РПЛ и «Матч Премьер».

Юсупов получил мяч в штрафной, эффектно убрал игрока ростовчан и положил мяч точно в девятку.

При этом болельщики проголосовали за гол защитника ЦСКА Кирилла Набабкина в ворота «Ахмата».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Ростов
2:2
Первый тайм: 0:1
Сочи
 Русская актриса обнажила упругие ягодицы в американском парке: горячие фото
Жена русского футболиста, снявшаяся без лифчика в пикантной фотосессии: «Я не создана для детских линеек»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь