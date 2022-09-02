Гол футболиста «Сочи» Юсупова «Ростову» признан лучшим в РПЛ в августе

Футбол, Премьер-лига, Тур 620.08.2022, 20:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 5837 зрителей
|Валерий Карпин
|Александр Точилин
|Степан Мельников
|83′
|Кристиан Нобоа
|44′
|Артем Мещанинов
|90+2′
|Артур Юсупов(Артем Макарчук)
|69′
|Николай Комличенко
|28′
|Даниил Уткин
|90+7′
|30
|Сергей Песьяков
|1
|Денис Адамов
|45
|Александр Сильянов
|3
|Ваня Дркушич
|92
|Виктор Мелехин
90′90+4′
|20
|Игорь Юрганов
23′
|15
|Данил Глебов
|26
|Артем Мещанинов
27′
|47
|Даниил Уткин
|16
|Кристиан Нобоа
|27
|Николай Комличенко
|17
|Артем Макарчук
68′
|28
|Евгений Чернов
43′62′
|9
|Георгий Мелкадзе
88′
|5
|Денис Терентьев
|5
|Викторьен Ангбан
73′
|55
|Максим Осипенко
58′88′
|8
|Кирилл Кравцов
90+6′
|69
|Егор Голенков
|6
|Артур Юсупов
84′
|8
|Алексей Миронов
62′
|23
|Кирилл Ушатов
|77
|Степан Мельников
|18
|Никита Бурмистров
84′
|19
|Хорен Байрамян
62′
|28
|Амир Батырев
|88
|Кирилл Щетинин
|10
|Владислав Сарвели
62′
|7
|Дмитрий Полоз
81′
|34
|Тимофей Маргасов
|89
|Артем Нтумба Муамба
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Игорь Демешко(Россия, Химки)