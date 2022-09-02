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13:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КДК РФС дисквалифицировал игроков «Факела» и «Твери» за оскорбления арбитров

В пятницу, 2 сентября, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза РФС (КДК РФС).

Факел
Тверь
Амкал
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Источник: РФС

На заседании было принято решение дисквалифицировать игрока «Факела» Сергея Божина и игрока «Твери» Камиля Закирова за оскорбления арбитров.

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча — дисквалифицировать игрока “Факела” Сергея Божина на 2 матча чемпионата России. В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча — дисквалифицировать игрока “Твери” Камиля Закирова на 2 матча Кубка России», — говорится на официальном сайте РФС.

После матча 1/128 финала Кубка России Закиров жестко высказался в адрес судьи Владимира Сельдякова. «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц», — сказал игрок «Твери».

Божин раскритиковал судейство в матче 7-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (1:4).

«Просто, #####, лучшее ##### судейство! ######## (люди нетрадиционной сексуальной ориентации)», — сказал он.

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