Семак: «Спартак» смотрится прилично. У них все стабильно и по составу, и по тактике

«Думаю, у них все стабильно и по составу, и по тактическому расположению. Команда много забивает, сейчас у них хорошее эмоциональное состояние. Они идут на втором месте и смотрятся достаточно прилично. Сейчас у их тренера было больше времени на подготовку, чем перед матчем за Суперкубок, чтобы донести свои идеи — команда стала более сыгранной. Думаю, что предстоящая выездная игра будет более сложной», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».