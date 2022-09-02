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13:45 (мск), источник: Sports.Ru

Семак — лучший тренер Мир РПЛ в августе. Представители «Матч Премьер» выбрали Абаскаля

Сергей Семак признан лучшим тренером Мир РПЛ в августе.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

В прошлом месяце «Зенита» под его руководством одержал три победы и один раз сыграл вничью.

Эксперты РПЛ в голосовании выбрали Семака, представители «Матч Премьер» — Гильермо Абаскаля. В результате Семак опередил Абаскаля по итогам голосования болельщиков — на 499 голосов (11 304 голоса против 10 805 голосов).

На награду Winline лучшему тренеру августа также претендовали Владимир Федотов (ЦСКА), Александр Сторожук («Краснодар») и Валерий Карпин («Ростов»).

В сезоне-2022/23 в голосовании участвуют болельщики, эксперты лиги и канала «Матч Премьер».

В августе наибольшее количество очков набрали «Зенит» и «Краснодар» — по 10. «Спартак» в этом месяце набрал 9 баллов, «Ростов» — 8, ЦСКА — 7.

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