Семак — лучший тренер Мир РПЛ в августе. Представители «Матч Премьер» выбрали Абаскаля

В прошлом месяце «Зенита» под его руководством одержал три победы и один раз сыграл вничью.

Эксперты РПЛ в голосовании выбрали Семака, представители «Матч Премьер» — Гильермо Абаскаля. В результате Семак опередил Абаскаля по итогам голосования болельщиков — на 499 голосов (11 304 голоса против 10 805 голосов).

На награду Winline лучшему тренеру августа также претендовали Владимир Федотов (ЦСКА), Александр Сторожук («Краснодар») и Валерий Карпин («Ростов»).

В сезоне-2022/23 в голосовании участвуют болельщики, эксперты лиги и канала «Матч Премьер».