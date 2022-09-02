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14:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес признан лучшим игроком РПЛ в августе

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в августе.

Спартак
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

За 30-летнего голландца проголосовали болельщики и эксперты РПЛ.

Представители «Матч Премьер» выбрали вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

В нынешнем сезоне Промес забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 9 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 7 туров РПЛ «Спартак» набрал 16 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 1 балл.

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