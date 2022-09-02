Промес признан лучшим игроком РПЛ в августе
Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в августе.
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в августе.
За 30-летнего голландца проголосовали болельщики и эксперты РПЛ.
Представители «Матч Премьер» выбрали вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
В нынешнем сезоне Промес забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 9 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
После 7 туров РПЛ «Спартак» набрал 16 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 1 балл.