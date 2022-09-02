Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Уфа
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Кадис
Футбол. Зарубежный
1.09
Болонья
Салернитана
11
Футбол. Зарубежный
1.09
Аталанта
Торино
31
Футбол. Зарубежный
1.09
Лестер
Манчестер Юнайтед
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
28.08
Ростов
ЦСКА
00
28.08
Торпедо
Краснодар
14
28.08
Локомотив
Оренбург
51
28.08
Урал
Зенит
04
27.08
Ахмат
Крылья Советов
12
27.08
Факел
Спартак
14
27.08
Нижний Новгород
Динамо
22
26.08
Сочи
Химки
41
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:48 (мск), источник: ТАСС

Президент «Урала» Иванов сообщил, что клуб подписал контракт с футболистом Уруновым

Ранее полузащитник покинул московский «Спартак».

Спартак
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подписал контракт с узбекистанским полузащитником Остоном Уруновым. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

2 сентября Урунов расторг контракт с московским «Спартаком».

«Мы подписали контракт [с Уруновым]», — сказал Иванов.

Урунову 21 год, он перешел в «Спартак» в 2020 году. Полузащитник провел за красно-белых девять матчей, в которых забил один гол. Прошлый сезон футболист провел в «Уфе» на правах аренды.

«Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав одно очко в семи матчах. В следующем туре екатеринбургская команда на выезде сыграет с московским «Динамо» 3 сентября.

 Тарасова прокомментировала свой отъезд в США
Ласицкене: я не верила, что нас могут так жестоко наказать
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь