Президент «Урала» Иванов сообщил, что клуб подписал контракт с футболистом Уруновым

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подписал контракт с узбекистанским полузащитником Остоном Уруновым. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

Урунову 21 год, он перешел в «Спартак» в 2020 году. Полузащитник провел за красно-белых девять матчей, в которых забил один гол. Прошлый сезон футболист провел в «Уфе» на правах аренды.