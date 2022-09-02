Президент «Урала» Иванов сообщил, что клуб подписал контракт с футболистом Уруновым
Ранее полузащитник покинул московский «Спартак».
Ранее полузащитник покинул московский «Спартак».
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подписал контракт с узбекистанским полузащитником Остоном Уруновым. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.
2 сентября Урунов расторг контракт с московским «Спартаком».
«Мы подписали контракт [с Уруновым]», — сказал Иванов.
Урунову 21 год, он перешел в «Спартак» в 2020 году. Полузащитник провел за красно-белых девять матчей, в которых забил один гол. Прошлый сезон футболист провел в «Уфе» на правах аренды.
«Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав одно очко в семи матчах. В следующем туре екатеринбургская команда на выезде сыграет с московским «Динамо» 3 сентября.