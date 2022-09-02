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19:24 (мск), источник: Sport24

Гогниев назначен новым главным тренером «Химок»

«Химки» объявили о назначении Спартака Гогниева новым главным тренером команды.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: fckhimki.com

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации.

В его тренерский штаб войдут Бранимир Петрович, Андрей Шатов и Александр Алхазов.

Предыдущим местом работы Гогниева была владикавказская «Алания», которую он вывел из Второй лиги в ФНЛ, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.

Гогниев — уже третий специалист, занимающий кресло главного тренера «Химок» в этом сезоне. После отставки Сергея Юрана этот пост недолго занимал Николай Писарев.

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