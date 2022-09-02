Гогниев назначен новым главным тренером «Химок»

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации.

В его тренерский штаб войдут Бранимир Петрович, Андрей Шатов и Александр Алхазов.

Предыдущим местом работы Гогниева была владикавказская «Алания», которую он вывел из Второй лиги в ФНЛ, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.