Гогниев назначен новым главным тренером «Химок»
«Химки» объявили о назначении Спартака Гогниева новым главным тренером команды.
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
«Химки» объявили о назначении Спартака Гогниева новым главным тренером команды.
Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью пролонгации.
В его тренерский штаб войдут Бранимир Петрович, Андрей Шатов и Александр Алхазов.
Предыдущим местом работы Гогниева была владикавказская «Алания», которую он вывел из Второй лиги в ФНЛ, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.
Гогниев — уже третий специалист, занимающий кресло главного тренера «Химок» в этом сезоне. После отставки Сергея Юрана этот пост недолго занимал Николай Писарев.