За «Спартак» будет болеть пол-лиги. Но «Зениту» все равно

В каждом сезоне, или даже громче — в каждой тренерской судьбе есть матчи, которые называют определяющими. Иногда ожидания не сбываются — как правило, когда команды слишком осторожничают в очной встрече, предпочитая размен и борьбу на дистанции прямому выяснению отношений. Но к этому «Спартаку» и к этому «Зениту» подобное вряд ли применимо.

Так что же нас ждет в воскресенье? Или, вернее, что же ждем мы?

Калейдоскоп событий в «Спартаке», вероятно, уберет из актуального воспоминания о том, как рухнули чемпионские амбиции другого «Спартака» — построенного Доменико Тедеско. Это тоже была многообещающая команда, игравшая в зрелищном атакующем стиле и претендовавшая на титул. Но декабрь 2020-го оказался для красно-белых черным. Поражение от «Сочи» стало минимальным по счету, но резонансным, а уже в следующем туре «Зенит» наглядно показал, насколько велика разница в классе между двумя лидерами. Именно после той победы петербуржцы ушли в отрыв, а «Спартак», уступивший в первом круге всего два раза, завершил сезон с семью поражениями.

Тогда противостояние красно-белых и сине-бело-голубых искрило прилично — не только на поле, но и вне его, как в информационном пространстве, так и в фанатской среде. Но сейчас ничего подобного по понятным причинам нет — и центральный матч 8-го тура выглядит прежде всего футбольным спором. Где у «Зенита» лидерство и беспроигрышная серия, у «Спартака» лучший показатель в РПЛ по забитым мячам и претензии на самую яркую атаку, и все это при взаимном уважении сторон. Сложно вспомнить, когда последний раз были такие расклады — без насмешек, издевок и скепсиса.

Поэтому ожидания перед игрой завышены максимально. И часто такие матчи рождают героя — именно после них, когда все под микроскопом, когда встречу предваряет приличный разогрев, появляется футболист, о котором начинают говорить как о потенциально лучшем в сезоне. А тут еще противостояние двух культур, двух подходов к селекции — откровенно иностранный «Зенит» против российского «Спартака».

Плюсов много, но есть и то, что в преддверии нашего класико смущает.

В «Спартаке» — нестабильность команды Абаскаля. В трех последних матчах москвичи здорово смотрелись только в одном тайме. Было заметно, что им сложно, когда игра идет в том темпе, который предлагает соперник; когда выход из обороны происходит под прессингом; когда надо действовать в позиционном нападении. И здесь, пожалуй, главный вопрос — что есть еще в арсенале тренерского штаба «Спартака» кроме основной идеи.

Если же говорить о «Зените», то чемпион лишился тех факторов, которые предопределили разгром «Спартака» в Суперкубке. А именно — дополнительной недели на подготовку и еще не набранной формы столичной команды.

Выиграет «Спартак» — это будет имиджевая победа. Следом у чемпиона матчи с «Динамо» и «Ростовом», восприятие «Зенита» перед ними может измениться — в первую очередь у соперников. Очевидно, что «питерский комплекс» существует у многих, победа же красно-белых способна изменить это восприятие.

Выиграет «Зенит» — тогда все станет понятно. Вкупе с недавними тремя очками, взятыми у ЦСКА, новый успех укрепит всех в ощущении, что равных команде Семака снова нет.

Ставки высоки. И за «Спартак», вероятно, будет болеть в воскресенье большая часть лиги — в первую очередь ЦСКА, «Краснодар», «Сочи», «Динамо», «Ростов». На красно-белых смотрят сейчас с надеждой те, кто пока не имеет практического ответа на вопрос, как обыграть чемпиона.

Но предложит ли Абаскаль Семаку что-то кроме скорости и куража?

Безумно интересно.