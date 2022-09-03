Матч «Краснодар» — «Сочи» и еще три игры откроют программу восьмого тура РПЛ

Среди субботних матчей выделяется встреча между «Краснодаром» и «Сочи». Игра пройдет в Краснодаре и начнется в 18:30 мск. Команды подходят к матчу, находясь рядом в турнирной таблице. «Краснодар» занимает четвертое место, набрав 14 очков. «Сочи» с 13 очками располагается на пятой позиции.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 8, 3.09.2022, 18:30 Краснодар - Сочи -

31 августа обе команды провели матчи первого тура группового этапа Фонбет — Кубка России. «Краснодар» на выезде победил подмосковные «Химки» (2:0), «Сочи» в гостях с таким же счетом уступил екатеринбургскому «Уралу». «Краснодар» выступает в группе А с «Химками», клубом «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом», «Сочи» играет в квартет D с «Уралом», ЦСКА и «Торпедо». Во втором туре группового этапа «Сочи» на своем поле примет «Торпедо», «Краснодар» на выезде встретится с «Локомотивом».

В прошлом сезоне в обоих матчах сильнее оказалась краснодарская команда (2:1, 3:0). Последняя победа «Сочи» над «Краснодаром» датирована 1 мая 2021 года, тогда сочинцы оказались сильнее со счетом 3:1.

В матче с «Краснодаром» не сыграет ивуарийский полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан. В игре шестого тура с «Ростовом» (2:2) футболист получил травму, у него был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. 1 сентября Ангбан был прооперирован в Барселоне. При этом в игре с «Краснодаром» может сыграть новичок «Сочи» — малийский защитник Мусса Сиссако. Он перешел в клуб из бельгийского «Стандарда» 1 сентября.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 8, 3.09.2022, 15:00 Нижний Новгород - Факел -

Также в субботу «Пари Нижний Новгород» на своем поле примет воронежский «Факел», встреча начнется в 15:00 мск. После семи туров нижегородская команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. «Факел» с четырьмя очками располагается на 14-й позиции.

«Динамо» с Захаряном примет «Урал»

В первом матче дня «Оренбург» дома сыграет с «Химками», встреча начнется в 13:00 мск. Подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в семи матчах. «Оренбург» с шестью очками располагается на 12-й позиции.

31 августа пост главного тренера «Химок» покинул Николай Писарев, который возглавил команду 10 августа после ухода с этой должности Сергея Юрана. С того момента «Химки» проиграли четыре матча подряд во всех турнирах. В пятницу новым наставником команды стал Спартак Гогниев.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 8, 3.09.2022, 20:30 Динамо - Урал -

В заключительном матче дня «Динамо» на своем поле примет «Урал», встреча начнется в 20:30 мск. 1 сентября пресс-служба бело-голубых сообщила, что 25 августа в клуб поступило предложение от английского «Челси» по переходу полузащитника Арсена Захаряна. «На протяжении нескольких дней между “Динамо” и “Челси” шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию. Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным», — говорилось в сообщении.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Урал» с одним очком располагается на последней, 16-й позиции. Победа над «Сочи» в Кубке России стала для екатеринбургской команды первой в сезоне. «Динамо» в первом туре группового этапа на выезде уступило «Ростову» (0:2), Захарян был капитаном бело-голубых.