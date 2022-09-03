Андрей Ещенко выступил за создание Лиги Легенд по футболу

«Слышал, что есть какие-то предпосылки для создания Лиги Легенд: Волгоград, Нижний Новгород и другие команды. Я за создание такой лиги, почему нет. Если болельщики приходят, значит, им это нравится», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.