Зобнин объяснил, почему «Спартак» расцвел при Абаскале

«Сезон, по сути, только стартовал, прошло всего семь туров. Впереди еще очень много работы и испытаний. А пока можно сказать, что тренер сумел всех объединить. Мы вместе идем к общей цели. У меня появилось ощущение, что все стали одной семьей, переживают друг за друга на поле и в жизни. Никакого разделения на россиян и иностранцев нет, хотя с этим и раньше проблем не было. На сборе в Тарасовке классно сработали объединяющие активности, был интересный тимбилдинг. Надеюсь, мы и дальше будем сохранять этот позитив», — приводит слова Зобнина сайт «Спартака».