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14:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зобнин объяснил, почему «Спартак» расцвел при Абаскале

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сумел объединить футболистов команды, заявил полузащитник столичного клуба Роман Зобнин.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Абаскаль возглавил «Спартак» в начале июня. «Красно-белые» занимают второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Клуб отстает на одно очко от лидирующего петербургского «Зенита».

«Сезон, по сути, только стартовал, прошло всего семь туров. Впереди еще очень много работы и испытаний. А пока можно сказать, что тренер сумел всех объединить. Мы вместе идем к общей цели. У меня появилось ощущение, что все стали одной семьей, переживают друг за друга на поле и в жизни. Никакого разделения на россиян и иностранцев нет, хотя с этим и раньше проблем не было. На сборе в Тарасовке классно сработали объединяющие активности, был интересный тимбилдинг. Надеюсь, мы и дальше будем сохранять этот позитив», — приводит слова Зобнина сайт «Спартака».

В воскресенье в матче восьмого тура чемпионата России «Спартак» примет «Зенит».

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