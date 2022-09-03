Зобнин объяснил, почему «Спартак» расцвел при Абаскале
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сумел объединить футболистов команды, заявил полузащитник столичного клуба Роман Зобнин.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сумел объединить футболистов команды, заявил полузащитник столичного клуба Роман Зобнин.
Абаскаль возглавил «Спартак» в начале июня. «Красно-белые» занимают второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Клуб отстает на одно очко от лидирующего петербургского «Зенита».
«Сезон, по сути, только стартовал, прошло всего семь туров. Впереди еще очень много работы и испытаний. А пока можно сказать, что тренер сумел всех объединить. Мы вместе идем к общей цели. У меня появилось ощущение, что все стали одной семьей, переживают друг за друга на поле и в жизни. Никакого разделения на россиян и иностранцев нет, хотя с этим и раньше проблем не было. На сборе в Тарасовке классно сработали объединяющие активности, был интересный тимбилдинг. Надеюсь, мы и дальше будем сохранять этот позитив», — приводит слова Зобнина сайт «Спартака».
В воскресенье в матче восьмого тура чемпионата России «Спартак» примет «Зенит».