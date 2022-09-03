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14:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Бояринцев: через Путина возможно решить вопрос с Fan ID. Не откажет, если обратятся

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о том, как можно разрешить ситуацию с бойкотом болельщиков и введением Fan ID.

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Источник: Чемпионат.com

«Несколько дней назад я был на кубковом матче “Крылья Советов” — “Спартак” и сегодня, сидя на бровке с Артёмом Ребровым и наблюдая за активным сектором, сказал: “Как же этого не хватает”. Такой поддержки на матчах чемпионата действительно не хватает. Футбол без активной поддержки болельщиков не может существовать. Фанатское движение должно быть. Как решить вопрос с Fan ID? Это очень сложный вопрос. Андрей Аршавин говорил, что решить этот момент можно через прямую линию с президентом? Владимир Владимирович любит спорт, и думаю, что решить вопрос с Fan ID через него возможно. Если к нему обратятся, то он не откажет», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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