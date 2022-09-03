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15:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» проиграли «Оренбургу» в первом матче под руководством Гогниева

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Подмосковный футбольный клуб «Химки» проиграл «Оренбургу» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Химки
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 3:1. В составе победителей дубль на счету Джимми Марина (39-я и 72-я минуты), еще один гол забил Владимир Сычевой (37). У «Химок» отличился Александр Долгов (24).

«Химки» провели первый матч под руководством Спартака Гогниева, назначенного в пятницу главным тренером подмосковного клуба. До этого команду возглавлял Николай Писарев, при нем «Химки» проиграли три матча из трех в РПЛ.

«Оренбург» набрал 9 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Химки» располагаются на 12-м месте с 7 очками.

В девятом туре 10 сентября «Химки» примут самарские «Крылья Советов», днем позже «Оренбург» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом».

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