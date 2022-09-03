Норманн — топ-усиление для «Динамо». Главный вопрос — в его мотивации

Звезда Карпина

Потенциальный новичок «Динамо» Матиас Норманн отлично известен в России. В январе 2019 года «Ростов» купил норвежца у «Брайтона» за 1,7 миллиона евро, и тогда трансфер прошел относительно тихо. Норманн не был известен даже в Англии: он играл только за молодежный состав «чаек», а в АПЛ на тот момент не провел ни минуты. Другими словами, «Ростов» сильно рисковал и даже переплатил — Transfermarkt оценивал футболиста в 400 тысяч евро.

Однако Норманн оказался не просто удачной заменой увядающему Александру Гацкану, а его прокачанной версией: в первых четырех матчах РПЛ он отдал три голевые передачи. Норвежец быстро закрепился в основе «Ростова» и превратился в системообразующего игрока. Во многом благодаря нему желто-синие фантастически стартовали в чемпионате-2019/20: тогда после девяти туров «Ростов» делил первое место с «Зенитом» и «Краснодаром», а в игре против «Ахмата» Норманн забил роскошный победный гол ударом в дальнюю «девятку».

Норвежец был в восторге. Осенью 2019-го он признавался: «Ростов» — лучшее решение, которое я принял в своей карьере на данный момент. Я наслаждаюсь своей ролью на поле. У нас фантастический тренер, он хорош во всем«. Тогда же пошли слухи об интересе к Норманну от “Манчестер Юнайтед”, а цена на хавбека резко взлетела — в декабре 2020-го он уже стоил 13 миллионов евро.

Год в «Норвиче»: надежды болельщиков и травма

«Ростов» изначально брал Норманна с мыслью о том, чтобы его выгодно продать. И желто-синие получили не одно предложение, прежде чем остановиться на «Норвиче». Клуб английской премьер-лиги летом 2021 года долго искал замену опорнику Оливеру Скиппу, но нашел ее лишь к концу трансферного окна — «канарейки» арендовали Норманна на год, после чего должны были выкупить его за 15 миллионов фунтов. Казалось, это идеальная сделка для всех сторон: «Ростов» надеялся заработать, «Норвич» обрел качественного игрока, а Норманн наконец-то дебютировал в АПЛ. Но все было хорошо только в начале сезона.

«Норвич» тогда тренировал Даниэль Фарке — зимой немец на месяц уйдет в «Краснодар». Как и в «Ростове», Норманн быстро влился в стартовый состав и в первой игре отдал результативный пас. В матче 11-го тура с «Брентфордом» он даже забил, но это не спасло Фарке от отставки. На тот момент «Норвич» шел последним, но Норманн выглядел едва ли не единственным светлым пятном в команде. Хавбек существенно разнообразил атакующую игру «канареек» диагоналями, вертикальными передачами на разную дистанцию и забросами за спину защитникам. Чем дальше, тем лучше партнеры понимали Норманна. Он вполне мог помочь «Норвичу» спастись.

Но в ноябрьской игре с «Вулверхэмптоном» Норманн получил тяжелую травму таза, которая оставила его вне игры до февраля. У «Норвича» банально не нашлось адекватной альтернативы — новый тренер Дин Смит перемещал в опорную зону номинальных «восьмерок», только это не работало. Пока Норманн лечился, «Норвич» выдал серию из шести поражений подряд в АПЛ с общим счетом 0:16. А еще в январе скандинава ограбили — разбили стекло машины и вынесли сумку с документами.

В феврале Норманн вернулся в игру, однако команду уже было не спасти. «Норвич» досрочно вылетел в чемпионшип и не стал выкупать норвежца, поэтому он де-юре вернулся в «Ростов».

«Я не хочу возвращаться в Россию»

Норвежец не приостанавливал контракт с желто-синими, но в марте дал интервью с четким посылом: «Не понимаю, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. Может, я даже слишком много думаю о том, что произойдет летом».

Норманн так и не приехал в расположение желто-синих — все лето он тренировался сам, не играл и просто ждал нужного предложения. В середине августа, казалось, нашел: новичок серии А «Лечче» объявил об аренде норвежца. Но уже на следующий день итальянцы написали о срыве трансфера «в связи с затянувшейся процедурой регистрации футболиста». Правда, сам Норманн не согласен с формулировкой. Недавно он сказал: «В “Лечче” меня вдруг захотели использовать не на той позиции, где я привык играть».

Уже после этого Норманн смирился с тем, что придется вернуться в Россию — рассматривались варианты с «Локомотивом» и «Динамо». Норвежский канал TV2 припомнил ему мартовские слова, но Норманн нашел объяснение: «В то время я не хотел возвращаться туда. Теперь появилось множество факторов, которые я не могу контролировать. Интерес был от многих команд, но Россия осталась лучшей возможностью продолжить карьеру. Я бы не хотел возвращаться в Ростов, потому что он находится недалеко от границы с Украиной. В Москве безопаснее, да и клуб там крупнее».

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Замена Моро

По риторике и действиям Норманна понятно, что РПЛ для него всегда оставалась страховочным вариантом. В Европе трансферное окно закрыто, так что сейчас у норвежца только два пути — либо подписывать контракт с российским клубом, либо до зимы сидеть без дела. Норманн и так уже много пропустил, поэтому дальше ждать нельзя. Да и «Динамо» для него — отличный выбор. Ситуация напоминает ту, что была в «Норвиче» — туда Норманн тоже перешел под занавес регистрационного периода, но клубу был необходимый качественный опорник.

Для «Динамо» это тоже хорошая сделка. Найти замену Моро за короткий срок было непросто, но Норманн — едва ли не лучший вариант из возможных. По уровню норвежец ничем не хуже хорвата, а культура паса у него даже сильнее. Важно и то, что скандинав прекрасно знает лигу, и времени на адаптацию ему не понадобится. Форма тоже не станет проблемой — он наверняка ее быстро наберет, так как физически силен и вообще следит за собой.

Смущают три вещи. Во-первых, прошлогодняя травма — неизвестно, как она отразится на игре Норманна в перспективе. Во-вторых, спорные высказывания хавбека — «Динамо» обязано прописать в контракте пункт, по которому он не имеет права приостанавливать соглашение. В-третьих, мотивация. Это самая главная вероятная проблема: переезд АПЛ для него был логическим развитием карьеры, но сейчас он делает шаг назад. Норманн знает, что в РПЛ он — звезда, а в такой ситуации тяжело прогрессировать. И очевидно, что «Динамо» норвежец рассматривает только как временный вариант и трамплин обратно в большую Европу.