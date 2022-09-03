«Лучшая возможность»: норвежский футболист — о продолжении карьеры в России

В прошлом сезоне Норманн на правах аренды выступал за английский «Норвич». В марте он заявил, что не хочет возвращаться в Россию. По информации СМИ, футболист прошел медосмотр для московского «Динамо».

«Все довольно просто. На сегодняшний день Россия — это лучшая спортивная возможность для меня. Поэтому мы остановились на этом. Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я иду туда играть и очень этому рад», — сказал Норманн, слова которого приводит сайт норвежского телеканала TV2.

«В то время я не хотел возвращаться в Россию. Теперь в игру вступает множество факторов, которые я не могу контролировать. Интерес был от многих команд, но это лучшая спортивная возможность, которая у меня была», — добавил Норманн.

Футболист отметил, что не хочет возвращаться в Ростов-на-Дону, потому что город располагается близко к границе Украины. Норманн также опасается, что решение играть в России может повлиять на вызов в сборную Норвегии.