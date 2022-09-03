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16:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лучшая возможность»: норвежский футболист — о продолжении карьеры в России

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Норвежский футболист Матиас Норманн, права на которого принадлежат «Ростову», заявил, что возвращение в Россию является для него лучшей спортивной возможностью.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне Норманн на правах аренды выступал за английский «Норвич». В марте он заявил, что не хочет возвращаться в Россию. По информации СМИ, футболист прошел медосмотр для московского «Динамо».

«Все довольно просто. На сегодняшний день Россия — это лучшая спортивная возможность для меня. Поэтому мы остановились на этом. Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я иду туда играть и очень этому рад», — сказал Норманн, слова которого приводит сайт норвежского телеканала TV2.

«В то время я не хотел возвращаться в Россию. Теперь в игру вступает множество факторов, которые я не могу контролировать. Интерес был от многих команд, но это лучшая спортивная возможность, которая у меня была», — добавил Норманн.

Футболист отметил, что не хочет возвращаться в Ростов-на-Дону, потому что город располагается близко к границе Украины. Норманн также опасается, что решение играть в России может повлиять на вызов в сборную Норвегии.

В 23 играх чемпионата Англии норвежец забил один мяч и отдал две голевые передачи. В июне в «Норвиче» сообщили РИА Новости, что не будут выкупать права на норвежского полузащитника. В середине августа итальянский «Лечче» объявил о переходе норвежца на правах аренды. Игрок должен был прибыть в Лечче для прохождения медицинского обследования, однако процесс перехода был прерван из-за проблем с регистрацией футболиста.

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