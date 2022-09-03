«Нижний Новгород» одержал волевую победу над «Факелом» в РПЛ
«Нижний Новгород» одержал волевую победу над воронежским «Факелом» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Нижний Новгород
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«Нижний Новгород» одержал волевую победу над воронежским «Факелом» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Николай Калинский (66-я, 73-я минуты), забивший оба мяча с пенальти, еще один гол на счету Милсона (90+6). У гостей отличился Максим Максимов (5).
«Нижний Новгород», набравший 9 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Факел» с 4 очками располагается на 14-й строчке.
В следующем туре «Нижний Новгород» 10 сентября сыграет в гостях с грозненским «Ахматом», «Факел» 11 сентября примет московский «Локомотив».