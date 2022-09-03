Норвежский футболист изменил отношение к продолжению карьеры в России

Норманн назвал возвращение в Россию лучшей спортивной возможностью. «Поэтому мы остановились на этом. Если я чему-то и научился за свою карьеру, так это тому, что нельзя смешивать политику и футбол. Я иду туда играть и очень этому рад», — поделился он. При этом норвежец подчеркнул, что не хочет выступать в Ростове-на-Дону. По информации СМИ, футболист прошел медосмотр в московском «Динамо».

В марте Норманн, находившейся в прошлом сезоне в аренде в английском «Норвиче», заявил о нежелании возвращаться в российский клуб. «Я понятия не имею, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. Возможно, я слишком много думаю о том, что произойдет летом», — говорил полузащитник.