Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Наполи
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Урал
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион
Анже
40
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:30
Астон Вилла
Манчестер Сити
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Интер
32
Футбол. Премьер-лига
18:30
Краснодар
Сочи
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Осер
Марсель
02
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Бетис
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Лидс
52
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Ноттингем Форест
Борнмут
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Фрайбург
23
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Вердер
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Бавария
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Кельн
24
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Ювентус
11
Футбол. Премьер-лига
15:00
Нижний Новгород
Факел
31
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Жирона
11
Футбол. Зарубежный
14:30
Эвертон
Ливерпуль
00
Футбол. Премьер-лига
13:00
Оренбург
Химки
31
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
18:30
Краснодар
Сочи
21
15:00
Нижний Новгород
Факел
31
13:00
Оренбург
Химки
31
28.08
Ростов
ЦСКА
00
28.08
Торпедо
Краснодар
14
28.08
Локомотив
Оренбург
51
28.08
Урал
Зенит
04
27.08
Ахмат
Крылья Советов
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Норвегии не планирует исключать Норманна из национальной команды

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен оценил перспективы полузащитника Маттиаса Норманна, который близок к переходу в «Динамо», в составе национальной команды.

Динамо
Ростов
НорвегияПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

«Мы обсудим эту ситуацию. Но нет никаких ограничений для отдельных спортсменов выступать в России. Это не тот случай, чтобы исключать Матиаса из команды. Прошла минута, как я узнал о его переходе в “Динамо”. Я всегда поддерживал контакт с Норманном, но не в последние несколько дней», — заявил Сольбаккен VG.

Ранее «СЭ» стало известно, что Норманн проходит медосмотр в «Динамо». 26-летний норвежец перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Прошедший сезон Норманн провел в аренде за «Норвич». В его активе гол и 3 результативные передачи в 23 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь