Главный тренер сборной Норвегии не планирует исключать Норманна из национальной команды

«Мы обсудим эту ситуацию. Но нет никаких ограничений для отдельных спортсменов выступать в России. Это не тот случай, чтобы исключать Матиаса из команды. Прошла минута, как я узнал о его переходе в “Динамо”. Я всегда поддерживал контакт с Норманном, но не в последние несколько дней», — заявил Сольбаккен VG.