Футболисты «Динамо» обыграли «Урал» в матче чемпионата России

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» со счетом 2:1 обыграл екатеринбургский «Урал» в домашнем матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «ВТБ-Арене».

В составе победителей забитыми мячами отметились Константин Тюкавин (39-я минута) и Денис Макаров (63). У «Урала» гол забил Эрик Бикфалви (43).

В составе «Динамо» дебютировал уругвайский защитник Николас Маричаль. Он вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Игрок перешел в московскую команду 30 августа, подписав пятилетний контракт. Предыдущим клубом футболиста был уругвайский «Насьональ».

Перед стартовым свистком символические удары по мячу нанесли олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян и капитан женской команды московского «Динамо» (игроки до 13 лет) Вероника Одегова-Ширыбанова.