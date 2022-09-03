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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
3 сентября, источник: ТАСС

Футболисты «Динамо» обыграли «Урал» в матче чемпионата России

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» со счетом 2:1 обыграл екатеринбургский «Урал» в домашнем матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «ВТБ-Арене».

В составе победителей забитыми мячами отметились Константин Тюкавин (39-я минута) и Денис Макаров (63). У «Урала» гол забил Эрик Бикфалви (43).

В составе «Динамо» дебютировал уругвайский защитник Николас Маричаль. Он вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Игрок перешел в московскую команду 30 августа, подписав пятилетний контракт. Предыдущим клубом футболиста был уругвайский «Насьональ».

Перед стартовым свистком символические удары по мячу нанесли олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян и капитан женской команды московского «Динамо» (игроки до 13 лет) Вероника Одегова-Ширыбанова.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в восьми матчах. «Урал» располагается на последней, 16-й позиции, имея на счету одно очко. В следующем матче «Динамо» на выезде встретится с «Сочи» 9 сентября, «Урал» 11 сентября примет московское «Торпедо».

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