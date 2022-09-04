«Спартак» — «Зенит» — самый ожидаемый матч РПЛ. Каковы шансы команд?

На «Открытие Арене» 4 сентября сойдутся два лидера чемпионата России по футболу, две самые популярные команды России: «Спартак» — «Зенит». После июльского матча за Суперкубок, соотношение сил соперников изменилось.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 8, 4.09.2022, 20:00 Спартак - Зенит -

В повтор разгрома 4:0 вряд ли верят даже фанаты чемпиона России. Красно-белые идут на втором месте, отстают от петербуржцев на одно очко: 16 против 17. И игра их стала эффективнее и быстрее. А настраиваться на дерби двух столиц, как на последний бой, не имеет смысла, потому что матчей «Спартак» — «Зенит» в этом сезоне будет минимум пять. Суперкубок, по две встречи в чемпионате и групповом турнире Кубка, еще и в финал Кубка могут попасть. Сто процентов — к новому лету так успеют надоесть друг другу, что видеть друг друга не смогут.

После тех самых 0:4 «Спартак» стал заметно сильнее. Плюс заблистал лидер атак Квинси Промес. Выбор позиции — идеален, лучший снайпер РПЛ (семь голов) бьет по воротам намного чаще и точнее, чем раньше. Прибавил в созидании и количестве передач в опасные зоны, контроле мяча и даже в прессинге. Изменился и тактический рисунок команды, как сказал форвард москвичей Александр Соболев: «По ходу матча очень редко выбиваем мяч или используем длинные передачи. Гильермо хочет, чтобы мы играли низом, рисковали и обостряли».

Работу тренера Гильермо Абаскаля отметил и его коллега, рулевой «Зенита» Сергей Семак:

«Команда, я думаю, достаточно стабильная — и по составу, и по тактическому расположению. Много забивает, сейчас у нее хорошее эмоциональное состояние. Команда на втором месте и смотрится достаточно прилично. У тренера (Гильермо Абаскаля. — BFM) было больше времени на подготовку, чем перед матчем за Суперкубок для того, чтобы донести свои идеи. Команда стала более сыгранная. Я думаю, что выездная игра будет более сложной для нас. Конечно, весь сезон на одном уровне достаточно сложно идти. Футболисты — живые люди. Но тем и интереснее футбол, что в отдельно взятом матче может случиться абсолютно все что угодно. У той команды, которая будет меньше ошибаться, будет больше шансов победить».

Ошибки будут, потому что составы не идеальны. Хозяевам очень не хватает травмированных полузащитников: нигерийца Мозеса, который пропустит до полугода, и перешедшего из «Крыльев» Зиньковского; Антон вернется в строй в конце сентября. У «Зенита» чуть получше: Клаудинью уже тренируется в общей группе, а возвращение Кузяева, похоже, откладывается.

Ждем дебюта в «Спартаке» сенегальца Кейта Бальдэ, подписавшего трехлетний контракт в конце августа. А еще задаемся вопросом: забьет ли, наконец-то, в чемпионате новобранец «Зенита», бомбардир Кассьерра? В семи матчах РПЛ колумбиец не отличился ни разу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/z_xIRffPb70" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» не побеждал команду с берегов Невы пять лет. Беспроигрышная серия сине-бело-голубых достигла десяти матчей. Но забитых мячей в чемпионате у красно-белых больше — 18 против 17. Зато подопечные Семака пропустили всего дважды.