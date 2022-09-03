Захарян: Было предложение от «Челси», как я мог отказаться

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

— Как вы пережили то, что не перешли в «Челси»?

— Нормально пережил. У меня контракт с «Динамо». Нужно играть и показывать себя. Все будет, я думаю. Я чуть-чуть грустнул, но уже нормально — отошел.

— У тебя может пропасть мотивация?

— Стараюсь, чуть пропустил предсезонки. Набираю форму.

— Твоя реакция?

— Знал, что они интересовались мной еще зимой. Конечно, приятно, что такие авансы мне выдаются. Буду стараться. Стараюсь, тренируюсь.

— Как не стать вторым Чаловым?

— Не знаю, какая у него ситуация была. Стараюсь все отдать родному клубу.

— Общался с кем-то из «Челси»?

— Общался. Было предложение. Как я мог отказаться.