Матч «Спартак» — «Зенит» и еще две игры продолжат программу восьмого тура РПЛ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Программа 8-го тура Российской премьер-лиги продолжится в воскресенье тремя матчами, в центральном из которых встретятся столичный «Спартак» и петербургский «Зенит». Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк — Арена», начало — 20:00 мск.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 8, 4.09.2022, 20:00 Спартак - Зенит -

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков и опережая по дополнительным показателям «Краснодар», который уже провел свой матч в восьмом туре. «Спартак» идет четвертым, в активе красно-белых 16 очков. Столько же на счету «Динамо», которое провело на один матч больше и занимает третью строчку.

В предыдущем туре «Спартак» на выезде одержал разгромную победу над воронежским «Факелом» (4:1), а «Зенит» в гостях крупно обыграл екатеринбургский «Урал» (4:0). 31 августа петербургский клуб дома одержал победу над «Факелом» со счетом 2:0 в первом туре группового этапа Фонбет — Кубка России. Красно-белые днем ранее победили на своем поле самарские «Крылья Советов» (1:0). При этом многие основные игроки команд либо пропустили кубковый матч, либо вышли только на замену.

В преддверии встречи основных составов на «Открытие Банк — Арене» сыграли легенды двух клубов — красно-белые победили со счетом 2:1. На точный удар Игоря Денисова они ответили голами Романа Павлюченко и Александра Ширко.

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев, пропускавший выставочную игру из-за травмы, считает, что красно-белым по силам обыграть действующего чемпиона страны.

«Сейчас “Спартак” находится в очень хорошей форме, — сказал ТАСС экс-капитан команды. — В команде прослеживается интерес и качество игры, соответственно, результат хороший. Хотелось бы, чтобы “Спартак” эту высокую планку, которую он задал, держал».

Второй матч из множества в сезоне

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в матче против лидера чемпионата не сможет рассчитывать на восстанавливающихся от травм полузащитников Виктора Мозеса и Антона Зиньковского. За красно-белых может дебютировать нападающий Бальде Кейта, перешедший в московский клуб на правах свободного агента. В разные годы сенегалец играл за итальянские «Кальяри», «Лацио», «Сампдорию» и «Интер», а также выступающий в чемпионате Франции «Монако». У главного тренера «Зенита» Сергея Семака нет серьезных кадровых проблем, под вопросом находится появление на поле восстановившихся от травм полузащитника Далера Кузяева и игрока группы атаки Клаудиньо.

Предстоящий матч станет 57-м в истории встреч команд в чемпионате России. Из 56 предыдущих петербуржцы выиграли 22, москвичи — 18, еще 16 раз была зафиксирована ничья. Беспроигрышная серия сине-бело-голубых в матчах РПЛ против красно-белых насчитывает восемь матчей (четыре победы, четыре ничьи). В последний раз спартаковцы добивались победы над соперником в ноябре 2017 года (3:1).

В сезоне-2022/23 количество матчей между «Спартаком» и «Зенитом» может дойти до девяти. В июле они уже встречались в игре за Олимп — Суперкубок России, петербуржцы одержали победу со счетом 4:0. Помимо двух встреч в чемпионате, они дважды сыграют в групповом этапе обновленного Кубка России. В весенней части турнира красно-белые и сине-бело-голубые могут провести два матча на одной из стадий плей-офф, после чего встретиться в финале. Количество игр между принципиальными соперниками может дойти до девяти, если они завершат чемпионат с одинаковыми показателями — тогда их будет ждать «золотой матч».

Главным судьей предстоящего матча станет Павел Кукуян, который работает на играх премьер-лиги с августа 2017 года. За это время он получал назначения на матчи «Спартака» 14 раз (шесть побед, семь ничьих и одно поражение), на игры «Зенита» — 10 раз (шесть побед, две ничьи, два поражения). Арбитр уже дважды обслуживал очные матчи этих команд — в октябре 2020 года и мае 2022 года были зафиксированы ничьи со счетом 1:1.

Гонка преследования для ЦСКА

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 8, 4.09.2022, 15:00 Крылья Советов - ЦСКА -

В первом по хронологии матче дня, который начнется в 15:00 мск, московский ЦСКА на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Армейцы занимают пятое место с 14 очками, отставая на два очка от «Спартака» и «Динамо» и на три — от «Краснодара» и «Зенита». Cамарцы идут девятыми, набрав 9 очков. «Крылья Советов» в седьмом туре одержали вторую победу в сезоне, обыграв на выезде грозненский «Ахмат» (2:1). До этого самарцы в первом туре были сильнее «Оренбурга» (4:2), после чего не могли победить на протяжении пяти игр (два поражения, три ничьи). ЦСКА на прошлой неделе в гостях сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). До этого красно-синие в шести матчах одержали четыре победы, по разу сыграв вничью и проиграв.

Тренерский штаб самарцев в воскресенье не сможет рассчитывать на защитника Фернандо Костанцу и полузащитника Дмитрия Иванисеню. Под вопросом участие в игре полузащитника Сергея Пиняева, который вернулся к тренировкам в общей группе после перенесенного левостороннего спонтанного пневмоторакса. За ЦСКА из-за повреждений в предстоящей встрече не смогут принять участие игроки группы атаки Егор Ушаков и Антон Заболотный.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 8, 4.09.2022, 17:30 Локомотив - Ахмат -

В 17:30 мск в Москве начнется матч «Локомотив» — «Ахмат». Хозяева поля после неудачного старта сезона одержали две крупные победы, но на неделе в стартовом матче Кубка России в гостях уступили «Пари Нижний Новгород» (0:2). После семи матчей «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Команда из Грозного идет 12-й, на ее счету восемь очков.

За «Локомотив» в предстоящем матче не смогут сыграть вратарь Маринато Гилерме, защитники Лукас Фассон и Максим Ненахов, а также атакующий полузащитник Рифат Жемалетдинов. «Ахмат» будет вынужден обходиться без отбывающих дисквалификацию голкипера Михаила Опарина и полузащитника Антона Швеца, а также травмированных игроков обороны Зорана Нижича и Дарко Тодоровича.