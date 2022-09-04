«Менять гражданство не собирался. Просто хотел играть там». Захарян — о несостоявшемся трансфере в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян после победы бело-голубых над «Уралом» (2:1) в 8-м туре РПЛ вышел к журналистам и рассказал, как пережил свой горячо обсуждавшийся, но так и не случившийся переход в лондонский «Челси».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/v8kCLUuJ5JY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как ты пережил эту неделю и сорвавшийся трансфер в «Челси»?

— Нормально пережил. У меня контракт с «Динамо». Нужно играть и показывать себя. Все еще будет, я думаю.

— Но ведь, когда срывается такой трансфер, это нелегко…

— Понимаю, да. Ну, я чуть-чуть взгрустнул, но уже отошел.

— Опытные ребята успокоили?

— Ребята меня подкалывали. Шутили в раздевалке. Обычные шутки — ничего такого.

— У тебя не будет из-за этой ситуации проблем с мотивацией?

— Я сейчас набираю форму, так как чуть-чуть пропустил в предсезонке. Наоборот, мне надо проявлять себя еще больше.

— Какая была реакция, когда узнал, что тобой интересуется «Челси»?

— Я знал, что они и раньше мной интересовались. Зимой, по-моему… Конечно, приятно, что такие авансы мне выдаются, что большие клубы следят за мной. Я буду стараться еще больше. Да, сейчас что-то не получается, я все понимаю. И критику принимаю. Но я стараюсь, тренируюсь…

Во время этого ответа мимо по смешанной зоне динамовской арены прошел Фелор Смолов со скандированием «Челси»! «Челси»! — на это Захарян улыбнулся и о шутках партнеров заметил: бывает и жестче.

— Как не стать вторым Федором Чаловым, который сильно сдал после сорвавшегося трансфера в Англию?

— Не знаю, какая у него была ситуация, как он на это отреагировал. Стараюсь все отдать родному клубу, чтобы мы шли как можно выше в таблице.

— Общался с кем-то из «Челси»?

— Да, общался.

— С кем?

— Ну, общался… Было предложение, но просто не получилось. Вы знаете, наверное, причины.

— Ты дал свое согласие?

— Как я мог отказаться? Конечно, дал согласие.

— Пошли слухи, что для игры в «Челси» ты хочешь сменить гражданство.

— Да ребят, это были только разговоры. Я не могу это комментировать.

— Только разговоры?

— Ничего я не собирался менять. Я собирался играть там и больше ничего.

— Как думаешь, потянул бы уровень АПЛ, которая считается сильнейшей лигой мира?

— Конечно, там уровень намного выше, чем в РПЛ, но все возможно. Может быть, получилось бы там. А мог бы поехать по арендам.

— Были разговоры, что ты можешь выкупить свой трансфер у «Динамо», чтобы перейти в «Челси».

— Такие вопросы клубу надо задавать. Все, что касается этих вещей, мы с клубом будем решать вместе. Я не могу такое комментировать.

— Этот трансфер может сложиться зимой?

— Надеюсь, все будет. В следующее окно? Возможно.

— Кто самый известный человек, который писал тебе по поводу трансфера в «Челси»?

— Фабрицио Романо писал. Спрашивал, когда я приду. Думаю, он был в курсе, что предложение было, что все могло состяться.

— Что ему ответил?

— Я со своим косым английским сказал, что пока не знаю, ха-ха. Знаю, что нужно учить английский.

— Ты говорил, что собираешься учить язык.

— Ну да, у меня такой приличный английский. Учу, все понимаю.