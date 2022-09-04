Гогниев хочет, чтобы все соперники боялись «Химок» как огня и играли с ними от обороны

«Есть такое понятие — психология победителя. Она у нас тоже должна выработаться. Когда команда попадает в определённую психологическую яму, ей тяжело из неё вылезти. Как это сделать? Только через работу, пахоту, определённый психологический настрой. У нас есть команда. Хорошая команда и хорошие футболисты. Просто нужно время, чтобы всё это перенеслось на поле.



Чудес не бывает. Мы перестраиваем игру, а для этого в любом случае нужно, чтобы прошло время. Я не боюсь этого. У меня есть определённый футбол, который я хочу видеть в своей команде, и он будет — рано или поздно он будет. Какой футбол? Агрессивный, с владением мячом, яркими моментами. Чтобы с моей командой все играли от обороны и боялись её, как огня», — сказал Гогниев на послематчевой пресс-конференции.