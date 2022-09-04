Битва двух главных легионеров РПЛ. Кто круче: Промес или Малком?

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 8, 4.09.2022, 20:00 Спартак - Зенит -

В воскресенье нас ждёт главное противостояние в чемпионате России. Последние годы «Спартак» vs «Зенит» было главным медийным соперничеством — и на уровне фанатов, и на уровне руководителей. Теперь же это стало и основным футбольным противостоянием, потому что команды занимают первое и второе место. Отрыв лишь в одно очко.

Перед очным матчем мы решили сравнить двух ключевых футболистов этих команд — Малкома и Квинси Промеса. Интересно, что они, скорее всего, будут часто пересекаться на поле, ведь голландец — левый вингер, а бразилец — правый.

У Малкома и Промеса больше общего, чем кажется

Оба находятся на пике. Промес — ключевой футболист команды в 2022 году. Его прогресс по весне уже выделял коллега Михаил Гончаров. Он отмечал, насколько часто атаки «Спартака» строятся через голландца. Летом, как мы видим, ситуация не изменилась. Промес по состоянию на сегодня — лучший бомбардир РПЛ и лучший по гол+пас (7+3). Он же лидер «Спартака» по созданным моментам за этот сезон.

Что касается Малкома, то сейчас это уже не тот футболист, который потерялся в «Зените» в первые два года. Тогда все говорили о его стоимости, теперь же — о его вовлечённости в игру. Бразилец в этом сезоне остаётся лучшим футболистом «Зенита» и по оценкам «Чемпионата» (7.36), и по оценкам WhoScored (7.83). Кстати, по количеству времени на поле оба вингера идут синхронно. В РПЛ вышли во всех семи турах в основе, а в Кубке России — на замену во втором тайме.

Малком более командный игрок и полезнее в защите

Преображение Малкома можно связывать с появлением в команде Вендела и Клаудиньо. С соотечественниками ему стало проще понимать, куда бежать, где открываться и когда отдать пас. Все три бразильца — абсолютно топовые игроки по меркам РПЛ. Когда они выходят на поле вместе, то делают друг друга лучше. Во многом поэтому Бакаев получает так мало игрового времени. Малком в качестве правого вингера выглядит явно лучше. При новом лимите у Бакаева мало шансов вытеснить из основы Малкома.

Бразилец весьма командный игрок для дриблёра. Он ищет партнёров на каждой стадии атаки. В этом сезоне Малком стал ещё ниже защищаться. Даже если его команда побеждает, то он всё равно старается держать структуру. Например, вот эпизод из матча «Зенит» — «Крылья» (2-й тур этого сезона РПЛ). Даже выигрывая в три мяча, Малком садится низко по своему игроку.

Промес — это не только голы, но и мотивация

Два месяца назад Курбан Бердыев выразил сомнения в отношении Промеса. Сказал, что «он с базара идёт уже». В том плане, что не так хорош, как прежде. Пока Квинси опровергает этот тезис. Промес — тот футболист, который берёт игру на себя. Если есть пространство, то он постарается в него ворваться, а не отдать мяч партнёру. Оно и понятно. Промес играет на своих сильных сторонах. Для него не проблема обвести соперника в штрафной или тем более на фланге, когда есть куда пробросить мяч.



Тут ещё нужно учитывать личностные качества. Промес — это явный лидер команды. В «Спартаке» больше нет футболистов такого уровня. Тем более учитывая травму Мозеса. У «Зенита» даже так с ходу и не скажешь, кто полезнее — Малком, Клаудиньо или Вендел. В «Спартаке» же Промес имеет огромное влияние на команду. Помните его огненную речь перед победным финалом Кубка России?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/z6zwBTCgfL4" title="НАШ ТРИУМФ! За кадром победы над «Динамо» в финале Кубка!" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя, насколько мы знаем, Малком тоже может завести команду в раздевалке. Он и Дуглас Сантос — лидеры коллектива. По крайней мере, латиноамериканской части. Хотя в любом случае «Спартак» зависим от Промеса намного больше, чем «Зенит» от Малкома.