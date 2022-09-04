Полузащитник Камилов перешел из «Уфы» в «Ахмат»

Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на три года.

Камилов перешел в «Уфу» в сентябре 2020 года из клуба «СКА-Хабаровск». В составе уфимской команды он провел 59 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну результативную передачу.