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14:45 (мск), источник: Московский комсомолец

Полузащитник Камилов перешел из «Уфы» в «Ахмат»

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» объявил о заключении контракта с полузащитником Владиславом Камиловым, который ранее выступал за «Уфу».

Ахмат
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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на три года.

Камилов перешел в «Уфу» в сентябре 2020 года из клуба «СКА-Хабаровск». В составе уфимской команды он провел 59 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

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