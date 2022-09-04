Полузащитник Камилов перешел из «Уфы» в «Ахмат»
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» объявил о заключении контракта с полузащитником Владиславом Камиловым, который ранее выступал за «Уфу».
Ахмат
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Грозненский футбольный клуб «Ахмат» объявил о заключении контракта с полузащитником Владиславом Камиловым, который ранее выступал за «Уфу».
Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на три года.
Камилов перешел в «Уфу» в сентябре 2020 года из клуба «СКА-Хабаровск». В составе уфимской команды он провел 59 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну результативную передачу.