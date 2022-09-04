Дуглас Сантос: это лучший «Спартак», который я видел за три года в России

«Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший “Спартак”, который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит — лучший старт за всё это время. Плюс в текущем сезоне команда особенно много забивает.



Нам надо сфокусироваться на их сильных сторонах и игроках, чтобы нейтрализовать их и увезти из Москвы победу. Это наша главная цель. Для этого в воскресенье нужно очень хорошо потрудиться. Надеюсь, справимся с задачей. Команда по-особенному ждёт матчи со “Спартаком”? Градус их ожидания, настрой и эмоции у многих, конечно, повышаются. Но главное, чтобы такое же желание и стремление победить были всегда и абсолютно в любой игре», — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».