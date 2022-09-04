Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кремонезе
Сассуоло
00
Футбол. Премьер-лига
15:00
Крылья Советов
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Лестер
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Лорьян
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Ланс
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Болонья
Футбол. Первый дивизион
16:00
Родина
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Герта
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волга
Велес
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
17:30
Локомотив
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Мх
Акрон
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
Алания
Футбол. Зарубежный
18:05
Труа
Ренн
Футбол. Первый дивизион
11:00
Енисей
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
19:00
Верона
Сампдория
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Волгарь
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Эльче
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
Зенит
Футбол. Зарубежный
21:45
Ницца
Монако
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Хетафе
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.09
Динамо
Урал
21
3.09
Краснодар
Сочи
21
3.09
Нижний Новгород
Факел
31
3.09
Оренбург
Химки
31
28.08
Ростов
ЦСКА
00
28.08
Торпедо
Краснодар
14
28.08
Локомотив
Оренбург
51
28.08
Урал
Зенит
04
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Дуглас Сантос: это лучший «Спартак», который я видел за три года в России

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался в преддверии матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 со «Спартаком».

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Павел Кукуян.

«Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший “Спартак”, который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит — лучший старт за всё это время. Плюс в текущем сезоне команда особенно много забивает.

Нам надо сфокусироваться на их сильных сторонах и игроках, чтобы нейтрализовать их и увезти из Москвы победу. Это наша главная цель. Для этого в воскресенье нужно очень хорошо потрудиться. Надеюсь, справимся с задачей. Команда по-особенному ждёт матчи со “Спартаком”? Градус их ожидания, настрой и эмоции у многих, конечно, повышаются. Но главное, чтобы такое же желание и стремление победить были всегда и абсолютно в любой игре», — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» набрал 17 очков за семь стартовых туров и лидирует в чемпионате России. «Спартак» отстаёт всего на одно очко (16).

 Россиянин подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Вот как ему это удалось
Йога поможет сделать секс ярче. 7 поз для повышения женского либидо
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь