Лещук: в «Динамо» подкалывали Захаряна песней «Я уеду жить в Лондон»

Напомним, в летнее трансферное окно Арсен Захарян был близок к переходу в «Челси», однако сделка в последний момент сорвалась. Лондонский клуб предложил за 19-летнего россиянина € 15 млн — именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока. Однако возникла проблема с переводом денег из-за санкций, поэтому «Челси» не успел оформить сделку до закрытия окна.