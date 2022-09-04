ЦСКА и «Крылья Советов» огласили стартовые составы на матч

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 8, 4.09.2022, 15:00 Крылья Советов 0 ЦСКА 1

Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по мск.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Горшков, Соколов, Коваленко, Ежов, Глушенков, Якуба.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Медина, Карраскаль, Мендес, Чалов.

После семи туров Российской Премьер-Лиги команда Владимира Федотова занимает пятое место в чемпионате России. Красно-синие набрали 14 очков. Самарцы располагаются на 11-й строчке национального первенства. В активе подопечных Игоря Осинькина 9 очков. «Зенит» с 17 очками лидирует в турнире.