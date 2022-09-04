Андрей Мостовой: «Дзюба ничего не говорил об уходе из “Зенита”. Молча вышел из чата — и все»

— Артем же на следующий день после последней игры сезона объявил об уходе. Помню, из Нижнего Новгорода человек пять-шесть напрямую полетело в Москву, в том числе мы с Артемом. Он даже тогда ничего не говорил о том, что уходит. А на следующий день вижу новость об уходе — ничего себе.