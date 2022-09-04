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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пиняев впервые вышел на поле после редкой болезни

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев впервые появился на поле после перенесенного в июле пневмоторакса.

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Источник: РИА "Новости"

Игрок вышел на замену на 70-й минуте домашнего матча восьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА. На данный момент счет в матче 0:0.

В конце июля врачи диагностировали 17-летнему Пиняеву левосторонний спонтанный пневмоторакс. Ожидалось, что его реабилитация займет около полутора месяцев.

Пневмоторакс — это патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании. В некоторых ситуациях пневмоторакс приводит к тяжелой нехватке кислорода и снижению кровяного давления, прогрессируя при отсутствии лечения в остановку сердца.

Пиняев является воспитанником «Чертаново». В 2017 году он стажировался в академии английского «Манчестер Юнайтед». Самарский клуб футболист представляет с лета 2021 года. За это время он провел за команду 31 матч, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

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