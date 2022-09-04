Пиняев впервые вышел на поле после редкой болезни

Игрок вышел на замену на 70-й минуте домашнего матча восьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА. На данный момент счет в матче 0:0.

В конце июля врачи диагностировали 17-летнему Пиняеву левосторонний спонтанный пневмоторакс. Ожидалось, что его реабилитация займет около полутора месяцев.

Пневмоторакс — это патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании. В некоторых ситуациях пневмоторакс приводит к тяжелой нехватке кислорода и снижению кровяного давления, прогрессируя при отсутствии лечения в остановку сердца.