Пиняев впервые вышел на поле после редкой болезни
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев впервые появился на поле после перенесенного в июле пневмоторакса.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев впервые появился на поле после перенесенного в июле пневмоторакса.
Игрок вышел на замену на 70-й минуте домашнего матча восьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА. На данный момент счет в матче 0:0.
В конце июля врачи диагностировали 17-летнему Пиняеву левосторонний спонтанный пневмоторакс. Ожидалось, что его реабилитация займет около полутора месяцев.
Пневмоторакс — это патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании. В некоторых ситуациях пневмоторакс приводит к тяжелой нехватке кислорода и снижению кровяного давления, прогрессируя при отсутствии лечения в остановку сердца.
Пиняев является воспитанником «Чертаново». В 2017 году он стажировался в академии английского «Манчестер Юнайтед». Самарский клуб футболист представляет с лета 2021 года. За это время он провел за команду 31 матч, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.