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17:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

ЦСКА
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 79-й минуте забил Игорь Дивеев после подачи с углового.

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар впервые в карьере вышел в стартовом составе клуба в матче чемпионата России. ЦСКА одержал первую победу на выезде в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. Ранее армейцы в гостях сыграли вничью с «Нижним Новгородом» и «Ростовом» и проиграли «Зениту».

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев впервые появился на поле после перенесенного в июле пневмоторакса, игрок вышел на замену на 70-й минуте.

ЦСКА одержал пятую победу в сезоне и с 17 очками идет на третьем месте в турнирной таблице. «Крылья» (девять очков) идут на девятой строчке.

В следующем туре армейцы 10 сентября примут «Краснодар», а самарский клуб в тот же день на выезде сыграет против подмосковных «Химок».

Крылья Советов
0:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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