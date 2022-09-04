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19:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» в большинстве проиграл «Ахмату» в матче чемпионата России

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» на своем поле уступили грозненскому «Ахмату» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Локомотив
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве в присутствии 7862 зрителей, завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненцев, в составе которых мячи забили Мохамед Конате (3) и Лечи Садулаев (62). Спустя 24 минуты после своего гола Конате был удален за вторую желтую карточку. У железнодорожников отличился реализовавший пенальти Антон Миранчук (42).

Лучшим игроком встречи признан вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия, который вышел на поле впервые с 21 августа. Тогда он был заменен в перерыве матча РПЛ против ЦСКА (2:4). После игры с армейцами голкипера раскритиковал главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев.

Первый матч в чемпионате России провел албанский защитник «Локомотива» Марио Митай. 19-летний футболист, перешедший в московский клуб 27 августа, вышел на замену на 80-й минуте. В составе «Ахмата» дебютировал полузащитник Владислав Камилов, о заключении контракта с которым грозненский клуб объявил ранее в воскресенье.

«Локомотив», потерпевший третье поражение в текущем сезоне РПЛ, с девятью очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Ахмат», набрав 11 очков, поднялся на восьмую строчку.

В следующем туре «Локомотив» встретится на выезде с воронежским «Факелом» 11 сентября, а «Ахмат» днем ранее примет «Нижний Новгород».

Локомотив
1:2
Первый тайм: 1:1
Ахмат
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