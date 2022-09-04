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4 сентября, источник: Sport24

Певец Feduk перед матчем «Спартак» — «Зенит»: «Верните фанатов на трибуны»

Популярный певец и рэп-исполнитель Feduk выступил перед центральным матчем 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» и в конце выступления высказался против Fan ID.

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Источник: Sport24

«Футбол без фанатов — ничто. Верните ультрас на трибуны», — сказал Feduk.

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
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