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22:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» победил «Спартак» в центральном матче тура РПЛ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» одержали волевую победу над московским «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спартак
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Александра Соболева (21-я минута) «сине-бело-голубые» ответили точными ударами Деяна Ловрена (48) и Андрея Мостового (60), который признан лучшим игроком матча.

За «красно-белых» дебютировал нападающий Кейта Бальде. Он вышел на замену вместо Михаила Игнатова во втором тайме. 27-летний сенегалец перешел в московский клуб в статусе свободного агента 26 августа.

В последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» в ноябре 2017 года. Беспроигрышная серия петербуржцев во встречах с «красно-белыми» длится 11 матчей — семь побед при четырех ничьих (с учетом игр в Кубке и Суперкубке страны).

«Спартак», в активе которого 16 очков, остался на пятом месте в турнирной таблице. «Зенит» набрал 20 очков и стал единоличным лидером чемпионата России. В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом» 11 сентября, а «Зенит» в этот же день примет «Оренбург».

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
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