«Зенит» победил «Спартак» в центральном матче тура РПЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Александра Соболева (21-я минута) «сине-бело-голубые» ответили точными ударами Деяна Ловрена (48) и Андрея Мостового (60), который признан лучшим игроком матча.

За «красно-белых» дебютировал нападающий Кейта Бальде. Он вышел на замену вместо Михаила Игнатова во втором тайме. 27-летний сенегалец перешел в московский клуб в статусе свободного агента 26 августа.

В последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» в ноябре 2017 года. Беспроигрышная серия петербуржцев во встречах с «красно-белыми» длится 11 матчей — семь побед при четырех ничьих (с учетом игр в Кубке и Суперкубке страны).