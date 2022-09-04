«Зенит» победил «Спартак» в центральном матче тура РПЛ
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» одержали волевую победу над московским «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» одержали волевую победу над московским «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Александра Соболева (21-я минута) «сине-бело-голубые» ответили точными ударами Деяна Ловрена (48) и Андрея Мостового (60), который признан лучшим игроком матча.
За «красно-белых» дебютировал нападающий Кейта Бальде. Он вышел на замену вместо Михаила Игнатова во втором тайме. 27-летний сенегалец перешел в московский клуб в статусе свободного агента 26 августа.
В последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» в ноябре 2017 года. Беспроигрышная серия петербуржцев во встречах с «красно-белыми» длится 11 матчей — семь побед при четырех ничьих (с учетом игр в Кубке и Суперкубке страны).
«Спартак», в активе которого 16 очков, остался на пятом месте в турнирной таблице. «Зенит» набрал 20 очков и стал единоличным лидером чемпионата России. В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом» 11 сентября, а «Зенит» в этот же день примет «Оренбург».