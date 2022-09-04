Федун раскритиковал болельщиков «Спартака» за недостаточную поддержку в матче с «Зенитом»

В воскресенье «Спартак» дома уступил «Зениту» со счетом 1:2 в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Чемпионат большой. Видно, что у “Зенита” качество игроков повыше, самый богатый клуб России, это понятно. Я хотел бы отметить две вещи. Первое — это нормальное судейство, что редко бывает с “Зенитом”, и второе — очень странно, что мы дома играли как в гостях», — сказал Федун.

«Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы, они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится. То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это “зенитовская” торсида зарядила и понесла своих футболистов вперед, а у нас поддержки, к сожалению, не было», — добавил собеседник агентства.