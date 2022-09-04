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4 сентября, источник: ТАСС

Федун раскритиковал болельщиков «Спартака» за недостаточную поддержку в матче с «Зенитом»

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Московский футбольный клуб «Спартак» играл на своем стадионе против петербургского «Зенита» как в гостях из-за отсутствия болельщиков на трибунах. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал бывший президент красно-белых Леонид Федун.

Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Спартак» дома уступил «Зениту» со счетом 1:2 в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Чемпионат большой. Видно, что у “Зенита” качество игроков повыше, самый богатый клуб России, это понятно. Я хотел бы отметить две вещи. Первое — это нормальное судейство, что редко бывает с “Зенитом”, и второе — очень странно, что мы дома играли как в гостях», — сказал Федун.

«Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы, они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится. То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это “зенитовская” торсида зарядила и понесла своих футболистов вперед, а у нас поддержки, к сожалению, не было», — добавил собеседник агентства.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 8 матчах. «Спартак» идет пятым с 16 очками в 8 играх. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля 11 сентября в гостях сыграют с «Ростовом». «Зенит» в этот же день примет «Оренбург».

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
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