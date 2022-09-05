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00:16 (мск), источник: ТАСС

Матчем «Торпедо» — «Ростов» завершится восьмой тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 5 сентября. Программа восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в понедельник матчем между московским «Торпедо» и «Ростовом». Встреча состоится на «Арене-Химки» и начнется в 20:00 мск.

Торпедо
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

31 августа обе команды провели матчи первого тура группового этапа Фонбет — Кубка России. «Ростов» на своем поле победил московское «Динамо» со счетом 2:0 в матче группы С. Вместе с ними в этом квартете выступают грозненский «Ахмат» и «Оренбург». «Торпедо» уступило дома ЦСКА со счетом 0:2 в матче группы D, там же выступают екатеринбургский «Урал» и «Сочи».

«Торпедо» подходит к матчу с серией из пяти поражений подряд во всех турнирах, московская команда еще не побеждала в этом сезоне. Первое очко в сезоне команда набрала 31 июля, когда в матче третьего тура РПЛ на выезде сыграла вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). 18 августа пост главного тренера черно-белых покинул Александр Бородюк, на эту должность утвердили Николая Савичева.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 8, 5.09.2022, 20:00

Торпедо-Ростов-

«Ростов», наоборот, подходит к этой встрече, ни разу не проиграв в сезоне. Команда Валерия Карпина одержала четыре победы и четыре раза сыграла вничью во всех турнирах. «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в семи матчах. «Торпедо» с одним очком располагается на предпоследней, 15-й позиции.

«Торпедо» по итогам прошлого сезона заняло первое место в таблице первенства первого дивизиона чемпионата России и напрямую вышло в РПЛ, команда выступает в премьер-лиге впервые с сезона-2014/15. В последний раз «Торпедо» и «Ростов» играли между собой 27 октября 2021 года, тогда черно-белые победили со счетом 2:0 в матче группового этапа Кубка России. В сезоне-2014/15 команды обменялись домашними победами, ростовчане выиграли со счетом 1:0, «Торпедо» оказалось сильнее со счетом 2:1.

Программа восьмого тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день «Оренбург» дома победил «Химки» (3:1), воронежский «Факел» на выезде уступил «Пари Нижний Новгород» (1:3), «Сочи» в гостях проиграл «Краснодару» (1:2), «Динамо» дома выиграло у «Урала» (2:1). В воскресенье «Крылья Советов» дома проиграли ЦСКА (0:1), «Локомотив» на своем поле уступил «Ахмату» (1:2), «Зенит» на выезде победил «Спартак» (2:1).

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