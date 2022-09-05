Матч «Спартака» и «Зенита» — сплошное расстройство. Унижение вместо обещанной зарубы

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«Они проиграют. Точно говорю» — слова Шамара Николсона перед игрой с «Зенитом».

«Зенит» реально победить — «Спартак» и «Наполи» обыгрывал — а это уже реплика Руслана Литвинова.

«Да любого можно сломать» — финиширует в рубрике цитат Александр Соболев.

Всем бы оптимизм этих мужчин! «Спартак» так круто стартовал, что у игроков появилась искренняя вера — с «Зенитом» реально бороться. Не только в таблице, но и в конкретных матчах. Однако говорить всегда проще — на поле эти же самые игроки смотрелись безнадёжно. Причём с самого начала. Ощущение, что это была игра не первой и второй команд чемпионата, а первой и минимум девятой. «Зенит» забрал мяч, территорию и уверенность у «Спартака». Держал их до комфортного для себя счёта, а потом распылил, не дав сопернику даже частицы.

Хозяева вышли на игру с каким-то внутренним страхом. Иначе нельзя объяснить то, что они сразу же отдали мяч, редко переходили на сторону атаки, а свою начинать просто боялись. «Зенит» сразу накрыл красно-белых бешеным прессингом и запретил вообще думать о голах. В этом класс сильной команды — собраться на важный матч и провести его на максимуме. Кто-то наверняка напишет про гол Соболева. Но случайность этого момента мегаочевидна. К 21-й минуте «Зенит» должен был закинуть пару мячей в ворота Максименко. А после пропущенной атаки ещё несколько. Тот эпизод — единственный опасный за первый тайм — никак не отразился на настроении чемпионов. Они знали, что их игра приведёт к победе. Так в итоге и вышло.

Показательна история из второго тайма — Питер без напряга вышел вперёд. И дальше вопрос — что терять «Спартаку»? Забейте на страх, на автобус в обороне — попытайтесь провести хотя бы пару нормальных атак.

Поражение 1:2 или 1:5 — какая вообще разница, если очков всё равно не прибавится? Но что делает команда? Полностью соглашается с предложенным стилем — мы отдаём вам мяч, но держи́те его в центре. Прессинг «Зенита» стал ниже, однако глобально картина не поменялись — одна команда опасно атаковала, но теперь зачастую за счёт контратак, а вторая её боялась.

Важный индикатор спартаковской игры — второй удар в створ случился только на 90+4-й минуте. Это же безумие — команда хотела сломать соперника, но в итоге сломалась сама.

«Зениту» — респекты. Старт казался далеко не идеальным, бесконечные таймы без голов. Однако в матче со «Спартаком» почти всё шло по их плану.

Но в целом матч разочаровал. Мощное превью и унижение по ходу. Лучше бы «Спартак» так не понтовался.