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11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: президентом «Спартака» будет Александр Матыцын. Мележиков остаётся гендиректором

Новым президентом «Спартака» станет первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын. Вероятно, он также займёт должность председателя совета директоров, информирует «Матч ТВ».

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Согласно сведениям источника, Матыцын, работающий в «Лукойле» уже 25 лет, был приближен к «Спартаку» на протяжении всей эпохи президентства Леонида Федуна, но это не афишировалось. В нефтяной компании решили, что именно Александр Матыцын должен занять пост президента московского футбольного клуба.

Отмечается, что Евгений Мележиков сохранит за собой должность генерального директора «Спартака». При этом вместе с Матыцыным на один из руководящих постов в структуре красно-белых придёт ещё один человек из «Лукойла».

Напомним, 22 августа 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Компания является генеральным спонсором красно-белых более 20 лет. По причине этих изменений Леонид Федун покинул пост президента клуба, который занимал 18 лет. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

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