Источник: президентом «Спартака» будет Александр Матыцын. Мележиков остаётся гендиректором

Согласно сведениям источника, Матыцын, работающий в «Лукойле» уже 25 лет, был приближен к «Спартаку» на протяжении всей эпохи президентства Леонида Федуна, но это не афишировалось. В нефтяной компании решили, что именно Александр Матыцын должен занять пост президента московского футбольного клуба.
Отмечается, что Евгений Мележиков сохранит за собой должность генерального директора «Спартака». При этом вместе с Матыцыным на один из руководящих постов в структуре красно-белых придёт ещё один человек из «Лукойла».
Напомним, 22 августа 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Компания является генеральным спонсором красно-белых более 20 лет. По причине этих изменений Леонид Федун покинул пост президента клуба, который занимал 18 лет. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.