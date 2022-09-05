Источник: президентом «Спартака» будет Александр Матыцын. Мележиков остаётся гендиректором

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Согласно сведениям источника, Матыцын, работающий в «Лукойле» уже 25 лет, был приближен к «Спартаку» на протяжении всей эпохи президентства Леонида Федуна, но это не афишировалось. В нефтяной компании решили, что именно Александр Матыцын должен занять пост президента московского футбольного клуба.

Отмечается, что Евгений Мележиков сохранит за собой должность генерального директора «Спартака». При этом вместе с Матыцыным на один из руководящих постов в структуре красно-белых придёт ещё один человек из «Лукойла».