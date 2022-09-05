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13:23 (мск), источник: Sport24

Клаудиньо: «Не знаю, почему меня никто не может закрыть на поле»

Нападающий «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями от своей игры в матче РПЛ против «Спартака» (2:1).

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В этой встрече Клаудиньо вышел на поле на замену на 66-й минуте. Ранее бразилец пропустил четыре матча из-за травмы бедра.

Не знаю, почему меня никто не может закрыть на поле, ха-ха.

Клаудиньо
нападающий «Зенита»
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