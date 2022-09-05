Клаудиньо: «Не знаю, почему меня никто не может закрыть на поле»

Футбол, Премьер-лига, Тур 84.09.2022, 20:00 (МСК UTC+3)Открытие Банк Арена, 14950 зрителей
|Гильермо Абаскаль
|Сергей Семак
|Александр Соболев(Кристофер Мартинс)
|21′
|Деян Ловрен
|48′
|Андрей Мостовой(Филипе Силва Малком)
|60′
|98
|Александр Максименко
|41
|Михаил Кержаков
|14
|Георгий Джикия
90+6′
|3
|Дуглас Сантос
|23
|Никита Чернов
|6
|Деян Ловрен
|47
|Роман Зобнин
|15
|Вячеслав Караваев
|82
|Даниил Хлусевич
|55
|Родригао
62′
|10
|Квинси Промес
42′
|5
|Вильмар Барриос
|68
|Руслан Литвинов
52′
|14
|Далер Кузяев
|18
|Наиль Умяров
|8
|Маркус Вендел
42′90′
|22
|Михаил Игнатов
53′
|28
|Нуралы Алип
|9
|Кейта Бальде
|17
|Андрей Мостовой
66′
|35
|Кристофер Мартинс
64′
|11
|Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
|25
|Данил Пруцев
|10
|Филипе Силва Малком
81′
|97
|Даниил Денисов
63′
|7
|Зелимхан Бакаев
|13
|Мачей Рыбус
89′
|30
|Матео Кассьерра
66′
|7
|Александр Соболев
71′
|33
|Иван Сергеев
|11
|Шамар Николсон
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|ВАР
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Ассистент ВАР
|Александр Богданов(Россия, Верея)