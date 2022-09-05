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15:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Деян Ловрен: разочарован, что «Зенит» остался без Лиги чемпионов — это полное дерьмо

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал отсутствие еврокубков в нынешнем сезоне.

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«Тяжело ли входить в неделю Лиги чемпионов, когда мы в ней не участвуем? Да, это очень грустно. Разочарован, что “Зенит” остался без ЛЧ — это полное дерьмо. Но мы ничего не можем сделать. Надеюсь, что в следующем году мы будем в еврокубках», — сказал Ловрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом, однако на сезон-2022/2023 российские клубы были отстранены от еврокубковых матчей.

Последнюю встречу петербуржцы проводили с московским «Спартаком» и после первого тайма уступали 0:1, однако во второй половине игры зенитовцы забили два безответных гола и победили. Один из мячей записал на свой счёт Ловрен.

После восьми туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков. Ближайшие преследователи — «Краснодар» и ЦСКА — имеют по 17 баллов.

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