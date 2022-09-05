Деян Ловрен: разочарован, что «Зенит» остался без Лиги чемпионов — это полное дерьмо

«Тяжело ли входить в неделю Лиги чемпионов, когда мы в ней не участвуем? Да, это очень грустно. Разочарован, что “Зенит” остался без ЛЧ — это полное дерьмо. Но мы ничего не можем сделать. Надеюсь, что в следующем году мы будем в еврокубках», — сказал Ловрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.