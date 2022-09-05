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15:32 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Литвинов из-за травмы пропустит около трех недель

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Руслан Литвинов пропустит около трех недель из-за травмы — у спортсмена повреждение связок голеностопа. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе «Спартака».

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Литвинов получил травму 4 сентября в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» (1:2). Также в этой встрече получил повреждение полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

«Полузащитник нашей команды Руслан Литвинов, который получил травму в матче с “Зенитом”, прошел обследование. У россиянина повреждение связок голеностопа, восстановление займет около трех недель. Хавбек Кристофер Мартинс проходит дообследование, информация о характере травмы и сроках восстановления будет позднее», — сообщили в пресс-службе.

«Спартак» после восьми матчей занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. В девятом туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с «Ростовом» 11 сентября.

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