«Локомотив» отправил в отставку тренера Комппера. Он готовил команду к матчам

«С этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером “Локомотива” Йозефом Циннбауэром», — отметили в «Локо».

В начале марта после отъезда Гиздоля из России и. о. главного тренера «Локомотива» был назначен Дмитрий Лоськов, однако за подготовку команды к играм отвечал Комппер. Эта роль оставалась у немца и при Зауре Хапове, который сменил Лоськова в апреле, и при Йозефе Циннбауэре, назначенном главным тренером в июне.