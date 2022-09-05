ЦСКА отзаявил Максима Мухина
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Футболист ЦСКА Максим Мухин попал в отзаявочный список Российской премьер-лиги (РПЛ), он опубликован на официальном сайте турнира.
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Футболист ЦСКА Максим Мухин попал в отзаявочный список Российской премьер-лиги (РПЛ), он опубликован на официальном сайте турнира.
Московский клуб отзаявил 20-летнего полузащитника в понедельник.
В прошедшем сезоне Мухин сыграл 29 матчей, в нынешнем — восемь (сделал две результативные передачи). В ЦСКА полузащитник перешел из столичного «Локомотива», в составе которого становился обладателем Кубка России.