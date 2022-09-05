Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Монца
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Эмполи
Футбол. Премьер-лига
20:00
Торпедо
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Вальядолид
Альмерия
Футбол. Зарубежный
4.09
Валенсия
Хетафе
51
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
4.09
Спартак
Зенит
12
4.09
Локомотив
Ахмат
12
4.09
Крылья Советов
ЦСКА
01
3.09
Динамо
Урал
21
3.09
Краснодар
Сочи
21
3.09
Нижний Новгород
Факел
31
3.09
Оренбург
Химки
31
28.08
Ростов
ЦСКА
00
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА отзаявил Максима Мухина

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Футболист ЦСКА Максим Мухин попал в отзаявочный список Российской премьер-лиги (РПЛ), он опубликован на официальном сайте турнира.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Московский клуб отзаявил 20-летнего полузащитника в понедельник.

В прошедшем сезоне Мухин сыграл 29 матчей, в нынешнем — восемь (сделал две результативные передачи). В ЦСКА полузащитник перешел из столичного «Локомотива», в составе которого становился обладателем Кубка России.

 'Монстра из меня не делайте!' Буянова — о Косторной, хейте и Тутберидзе
Убил жену с сыном и покончил с собой: трагедия рестлера, потрясшая всех
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь