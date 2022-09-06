Савичев назвал беспределом судейство в матче с «Ростовом»

«За всю свою карьеру я такого беспредела не видел. Если так относиться к нашей команде, которая борется и бьется изо всех сил, помогать другой команде… Если бы утром выходили газеты, то там был бы такой заголовок: “Убийство в Химках”.



Руководство поблагодарило ребят. Появляется кураж. За всю игру нам дали девять желтых карточек, сопернику — ни одной. Судейство сегодня было на низком уровне. Мне очень обидно за парней, все расстроены. Нужно переварить это. Нас ждут тяжелые игры. Скорее всего, мы будем писать в РФС», — цитирует Савичева официальный сайт «Торпедо».