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11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Савичев назвал беспределом судейство в матче с «Ростовом»

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев остался недоволен работой судившего матч московской команды с «Ростовом» арбитра Яна Бобровского, отметив, что никогда не видел такого беспредела.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Ростов» в гостевом матче чемпионата России обыграл «Торпедо» со счетом 1:0. Гол на последних минутах матча с пенальти забил Максим Осипенко. Бобровский дважды дал перебить одиннадцатиметровый из-за того, что вратарь «Торпедо» Бабурин выходил с линии ворот до удара.

«За всю свою карьеру я такого беспредела не видел. Если так относиться к нашей команде, которая борется и бьется изо всех сил, помогать другой команде… Если бы утром выходили газеты, то там был бы такой заголовок: “Убийство в Химках”.

Руководство поблагодарило ребят. Появляется кураж. За всю игру нам дали девять желтых карточек, сопернику — ни одной. Судейство сегодня было на низком уровне. Мне очень обидно за парней, все расстроены. Нужно переварить это. Нас ждут тяжелые игры. Скорее всего, мы будем писать в РФС», — цитирует Савичева официальный сайт «Торпедо».

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