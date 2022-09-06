«Барселона» и «Реал» следят за Захаряном, Даса и Норманн близки к переходу в «Динамо»

Захаряна ведут испанские гранды

По информации AS, полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может оказаться в Испании. На россиянина претендуют «Барселона» и «Реал».

Пока никаких официальных предложений московский клуб от этих команд не получал. А главным претендентом на Захаряна остается «Челси». Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 15 миллионов евро — такая же сумма прописана в контракте Арсена в качестве отступных для европейских клубов.

Онугха — в «Бней Сахнин»

Нападающий «Вайле» Герман Онугха перешел в «Бней Сахнин». Арендное соглашение с 26-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23. Ранее форвард выступал за «Краснодар», «Рубин», «Тамбов» и «Крылья Советов». Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Норманн близок к переходу в «Динамо»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал о ходе трансфера полузащитника Матиаса Норманна в «Динамо». «По Норманну идут переговоры с “Динамо”, мы переговорили, есть юридические сложности. Международная федерация футбола небыстро работает. Там занимаются специалисты “Динамо” и наши. Не могу сказать, насколько готов трансфер. Медосмотр пройден, главное — по документам успеть заявить. Он уходит в аренду на год, если успеют выкупить», — цитирует Рыскина ТАСС. Ранее «СЭ» сообщал, что норвежец проходил медосмотр в московском клубе. 26-летний игрок перейдет в «Динамо» на правах аренды с правом выкупа.

Стали известны подробности трансфера Дасы в «Динамо»

По информации ynet.co.il, защитник Эли Даса в ближайшее время подпишет контракт с «Динамо». Договор будет рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата 29-летнего игрока составит 1,5 миллиона евро. Отмечается, что у футболиста были предложения от «Кельна», «Уотфорда», «Вильярреала» и «Бетиса». Но, несмотря на это, он принял предложение москвичей.

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