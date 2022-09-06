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13:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Чешский тренер «Оренбурга» рассказал почему не уехал из России

Чешский наставник «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему не уехал из России на фоне политической ситуации в мире.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Мне нравится моя работа. Я приехал в Россию до всех событий, у меня была цель. У меня были мысли: уехать, остаться — я же не знаю, как всё сложится. Но потом принял решение: работаю. Всё. Я сам решаю, куда мне идти: налево, направо или прямо. Это моё мнение, за меня не нужно принимать решения. Сегодня все любят говорить, как надо и не надо жить. Мне так делать не надо. Я живу здесь и сейчас. Что будет завтра — не знаю. Что было вчера — уже история», — сказал Марцел Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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