Чешский тренер «Оренбурга» рассказал почему не уехал из России

«Мне нравится моя работа. Я приехал в Россию до всех событий, у меня была цель. У меня были мысли: уехать, остаться — я же не знаю, как всё сложится. Но потом принял решение: работаю. Всё. Я сам решаю, куда мне идти: налево, направо или прямо. Это моё мнение, за меня не нужно принимать решения. Сегодня все любят говорить, как надо и не надо жить. Мне так делать не надо. Я живу здесь и сейчас. Что будет завтра — не знаю. Что было вчера — уже история», — сказал Марцел Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.