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16:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В МВД объяснили санкции против «Спартака»

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. К организаторам футбольных матчей на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольного клуба «Спартак» применялись меры административного воздействия из-за ряда нарушений требований безопасности, сообщает пресс-служба МВД России.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑атташе московского «Спартака» Дмитрия Зеленова сообщил, что клуб в скором времени планирует установить на арене требуемую МВД систему контроля и управления доступом. При этом Зеленов заявил, что финансовые потери при установке системы серьезные, хотя бюджет на нее выделен. По информации издания, на данный момент из‑за отсутствия необходимого оборудования вместимость «Открытие Банк Арены» на матчах МИР РПЛ ограничена 18 тысячами зрителей при наличии 45 тысяч мест.

«Организаторам футбольных матчей на стадионе “Открытие Банк Арена” ГУ МВД России по Москве неоднократно направлялись письма о ряде нарушений требований безопасности при проведении спортивных мероприятий. Все они были проигнорированы, а нарушения не устранены. В связи с чем, в отношении организаторов применялись меры административного воздействия, предусмотренные статьей 20.32 КоАП РФ “Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований”, — говорится в сообщении.

Согласно КоАП, данная статья предусматривает как штраф 50−100 тысяч рублей для должностных лиц, так и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В МВД РФ отмечают, что решения об ограничении билетной программы до 15 тысяч зрителей на матчи принимаются организатором соревнования во избежание административной ответственности.

В июне в пресс-службе «Спартака» сообщали, ФК объявил абонементную программу на новый сезон. В опубликованном на официальном сайте клуба сообщении уточняется, что продажа абонементов будет осуществляться только на трибуны A, C и D. В пресс-службе уточнили, что трибуна B на сезон-2022/23 закрыта не будет. Клуб отказался от реализации абонементов на сектора активной поддержки, но билеты на них будут продаваться.

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