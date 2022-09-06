«Урал» подписал нидерландского нападающего Рая Влута
Нидерландский нападающий Рай Влут продолжит карьеру в «Урале», информирует официальный сайт «Астаны», в составе которой выступал футболист.
Урал
АстанаПремьер-лига: таблица и календарь
Нидерландский нападающий Рай Влут продолжит карьеру в «Урале», информирует официальный сайт «Астаны», в составе которой выступал футболист.
Нидерландский нападающий Рай Влут продолжит карьеру в «Урале», информирует официальный сайт «Астаны», в составе которой выступал футболист.
Отмечается, что «Урал» воспользовался опцией выкупа контракта Влута.
«Футбольный клуб “Астана” благодарит Рая за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба казахстанского клуба.