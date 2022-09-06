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16:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» подписал нидерландского нападающего Рая Влута

Нидерландский нападающий Рай Влут продолжит карьеру в «Урале», информирует официальный сайт «Астаны», в составе которой выступал футболист.

Урал
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Источник: ФК "Астана"

Нидерландский нападающий Рай Влут продолжит карьеру в «Урале», информирует официальный сайт «Астаны», в составе которой выступал футболист.

Отмечается, что «Урал» воспользовался опцией выкупа контракта Влута.

«Футбольный клуб “Астана” благодарит Рая за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба казахстанского клуба.

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