«Факел» уволил главного тренера Василенко
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко покинул свой пост по обоюдному соглашению сторон, сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко покинул свой пост по обоюдному соглашению сторон, сообщается на сайте футбольного клуба.
Временно исполняющим обязанности главного тренера «Факела» стал Дмитрий Пятибратов.
«Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект. Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид, это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. “Факел” всегда будет в моем сердце. Желаю клубу удачи», — сказал Василенко.
«Олег Петрович проделал колоссальный объем работы, вместе мы добились исторических результатов. Сделан огромный шаг в развитии клуба. Мы желаем Олегу Петровичу удачи, успехов. Остаемся хорошими товарищами», — заявил генеральный директор клуба Роман Асхабадзе.
Василенко возглавил «Факел» в сентябре 2020 года. В прошлом сезоне воронежский клуб под его руководством завоевал право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). В текущем сезоне команда с четырьмя очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.