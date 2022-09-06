«Факел» уволил главного тренера Василенко

«Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект. Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид, это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. “Факел” всегда будет в моем сердце. Желаю клубу удачи», — сказал Василенко.